Турганкулов Куандык Турганкулович
Председатель Центральной избирательной комиссии РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1971 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, инженер-экономист;
В 2000 году - университет «Кайнар», юрист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1971-1979 годы - инженер-нормировщик, старший
инженер-экономист Баянкольской геологоразведочной партии, заместитель
начальника Центральной геологотематической экспедиции;
1979-1986 годы - инструктор, заведующий отделом Капчагайского горкома партии;
1986-1990 годы - секретарь парткома ПГО «Южказгеология»;
1990-1993 годы - консультант, старший референт отдела писем и приема граждан, главный инспектор отдела организационно-инспекторского и территориального развития Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан;
1993-1996 годы - заместитель заведующего отделом кадровой политики Аппарата, Администрации Президента Республики Казахстан;
1996-2007 годы - заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;
2007-2010 годы - председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;
С 2010 года - председатель Центральной избирательной комиссии РК;
Награжден: Орденом «Курмет», Юбилейной медалью «10 лет Астане».