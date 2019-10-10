Турганкулов Куандык Турганкулович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1971 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, инженер-экономист;

В 2000 году - университет «Кайнар», юрист.





ОПЫТ РАБОТЫ:

1971-1979 годы - инженер-нормировщик, старший инженер-экономист Баянкольской геологоразведочной партии, заместитель начальника Центральной геологотематической экспедиции;

1979-1986 годы - инструктор, заведующий отделом Капчагайского горкома партии;

1986-1990 годы - секретарь парткома ПГО «Южказгеология»;

1990-1993 годы - консультант, старший референт отдела писем и приема граждан, главный инспектор отдела организационно-инспекторского и территориального развития Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан;

1993-1996 годы - заместитель заведующего отделом кадровой политики Аппарата, Администрации Президента Республики Казахстан;

1996-2007 годы - заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

2007-2010 годы - председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

С 2010 года - председатель Центральной избирательной комиссии РК;

Награжден: Орденом «Курмет», Юбилейной медалью «10 лет Астане».



