Туралиева Ирина Игоревна

ОБРАЗОВАНИЕ:

1994 г., Казахский Государственный Университет имени Аль-Фараби, Психология,



1997 г., Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, Магистр экономики

1999 г., The University of Reading (Великобритания), Магистр, Банковское дело в экономиках переходного периода,



2008 г., TheCFAInstitute (США), Финансовый аналитик.



ОПЫТ РАБОТЫ:





1997-1998 годы - ABNAMROBank, Казахстан, Алматы, Специалист бухгалтерии казначейства/ отдела международных платежей,

1998, Европейский банк реконструкции и развития, Лондон, Консультант;

2001 – 2002 годы - Bank of America, EMEA, Лондон, Менеджер по работе с финансовыми институтами;

2003 – 2006 годы - Демир Казахстан Банк, Алматы, Главный дилер – заместитель руководителя казначейства;

2006 – 2007 гг. ABN AMRO Bank UAE, Дубаи, Руководитель по управлению активами и пассивами Банка,

2008 – 2011 гг. HSBCBank, Казахстан, Алматы, Финансовый Директор,

Нояб. 2011 г. – по наст.вр, ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), Заместитель Председателя Правления – Член Правления, руководитель Финансовой Службы и Казначейства.

