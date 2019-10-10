Туралиева Ирина Игоревна
Заместитель Председателя Правления – Член Правления, руководитель Финансовой Службы и Казначейства ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
ОБРАЗОВАНИЕ:
1994 г., Казахский
Государственный Университет имени Аль-Фараби, Психология,
1997 г., Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, Магистр экономики
1999 г., The University of Reading (Великобритания), Магистр, Банковское дело в экономиках переходного периода,
2008 г., TheCFAInstitute (США), Финансовый аналитик.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1997-1998 годы - ABNAMROBank, Казахстан, Алматы, Специалист
бухгалтерии казначейства/ отдела международных платежей,
1998, Европейский банк реконструкции и развития, Лондон, Консультант;
2001 – 2002 годы - Bank of America, EMEA, Лондон, Менеджер по работе с финансовыми институтами;
2003 – 2006 годы - Демир Казахстан Банк, Алматы, Главный дилер – заместитель руководителя казначейства;
2006 – 2007 гг. ABN AMRO Bank UAE, Дубаи, Руководитель по управлению активами и пассивами Банка,
2008 – 2011 гг. HSBCBank, Казахстан, Алматы, Финансовый Директор,
Нояб. 2011 г. – по наст.вр, ДО АО Банк ВТБ
(Казахстан), Заместитель Председателя Правления – Член
Правления, руководитель Финансовой Службы и Казначейства.