Туматов Айдарбек Ануарбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Санкт-Петербургский государственный университет (1993) и Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова (2005).



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1993 – 1994 - Заместитель начальника отдела валютного управления АО «Казкоммерцбанк».

С 1994 по 1998 годы - исполнительный директор ТОО «Даукен».

В 1998 по 2000 годы - менеджер Государственного комитета РК по инвестициям.

С 2000 по 2004 годы – второй секретарь, первый секретарь Посольства Казахстана в Турции.

В 2004 – 2005 годы – начальник управления, yачальник отдела Департамента экономического и гуманитарного сотрудничества МИД Казахстана.

В 2006-2007 годы - первый секретарь Генерального консульства Казахстана в г. Дубаи (ОАЭ).

В 2007 – Советник Посольства Казахстана в ОАЭ, заместитель директора, начальник управления Информационно-аналитического департамента МИД Казахстана.

С 2008 по 2010 годы – Советник-посланник Посольства Казахстана в ОАЭ.

В 2010 – 2011 годы – заместитель директора Департамента многостороннего сотрудничества МИД Казахстана.

С 2011 по 2019 годы – директор Департамента Азии и Африки МИД Казахстана.

С 6 июня 2019 года - Посол Казахстана в Иордании.