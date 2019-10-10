Тумабаев Куат Мухитович
Аким Усть-Каменогорска
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2001 году он окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима по специальности «международные экономические отношения»;
В 2003 году завершил обучение в Казахском
гуманитарном юридическом университете по специальности «юриспруденция».
ОПЫТ РАБОТЫ:
2001-2003 годы - специалист банка;
С 2003 года работал на разных должностях в министерстве экономики и бюджетного планирования;
С марта 2015 года вернулся в ВКО на должность
руководителя профильного управления;
С января 2016 года - заместитель акима Восточно-Казахстанской области. Курирует вопросы экономического блока.
С 30 мая 2017 года - аким Усть-Каменогорска
Фото: altaynews.kz