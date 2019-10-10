Тумабаев Куат Мухитович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2001 году он окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима по специальности «международные экономические отношения»;

В 2003 году завершил обучение в Казахском гуманитарном юридическом университете по специальности «юриспруденция».





ОПЫТ РАБОТЫ:

2001-2003 годы - специалист банка;

С 2003 года работал на разных должностях в министерстве экономики и бюджетного планирования;

С марта 2015 года вернулся в ВКО на должность руководителя профильного управления;



С января 2016 года - заместитель акима Восточно-Казахстанской области. Курирует вопросы экономического блока.

С 30 мая 2017 года - аким Усть-Каменогорска

Фото: altaynews.kz