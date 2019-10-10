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Тулеушин Каныш Аманбаевич

Тулеушин Каныш Аманбаевич

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ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2004 году окончил с отличием Евразийский Национальный Университет по специальности финансы и кредит;

В 2006 году с отличием окончил Университет Оксфорд Брукс (Оксфорд, Великобритания) со степенью магистр инновационного менеджмента;

Является выпускником программы «Болашак».

В разные года проходил обучение и тренинги в Высшей школе государственной политики Назарбаев Университета совместно со Школой государственной политики им. Ли Куан Ю Национального университета Сингапура по теме «Государственная политика и управление», тренинг ЮНИДО, Австрия по теме «Будущее обрабатывающей промышленности», тренинги Бизнес Школы «Ernst&Young», мини МВА, финансовым анализам и оценке инвестиционных проектов.



ОПЫТ РАБОТЫ:

2003-2004 годы - бухгалтер-операционист в АО «Темірбанк»;

2004-2005 годы - начальник расчетно-кассового отдела АО «Темірбанк» ;

В 2006 году - консультант в АО «Национальный центр научно-технической информации», главным экспертом в АО «Центр развития торговой политики»;

2006-2007 годы - главный эксперт АО «Центр развития торговой политики»;

В 2007 году - начальник Управления инновационной политики в Министерстве индустрии и торговли РК;
2008-2011 годы – консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК;
2011-2013 годы - вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;
С июня 2013 года - управляющий директор-член правления Холдинга «Байтерек»;


С февраля 2016 года - председатель правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

5 января 2017 года - покинул пост председателя правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Он намерен продолжить учебу в одном из лучших университетов мира для получения степени МВА.

Награжден грамотой Президента Республики Казахстан. Лауреат республиканской премии «Жастар». Награжден медалью «20 лет независимости Республики Казахстан».







Тулеушин Каныш Аманбаевич
Тулеушин Каныш Аманбаевич
Информация отсутствует
Персональная справка