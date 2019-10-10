Тулеушин Каныш Аманбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2004 году окончил с отличием Евразийский Национальный Университет по специальности финансы и кредит;

В 2006 году с отличием окончил Университет Оксфорд Брукс (Оксфорд, Великобритания) со степенью магистр инновационного менеджмента;



Является выпускником программы «Болашак».

В разные года проходил обучение и тренинги в Высшей школе государственной политики Назарбаев Университета совместно со Школой государственной политики им. Ли Куан Ю Национального университета Сингапура по теме «Государственная политика и управление», тренинг ЮНИДО, Австрия по теме «Будущее обрабатывающей промышленности», тренинги Бизнес Школы «Ernst&Young», мини МВА, финансовым анализам и оценке инвестиционных проектов.



ОПЫТ РАБОТЫ:

2003-2004 годы - бухгалтер-операционист в АО «Темірбанк»;

2004-2005 годы - начальник расчетно-кассового отдела АО «Темірбанк» ;

В 2006 году - консультант в АО «Национальный центр научно-технической информации», главным экспертом в АО «Центр развития торговой политики»;

2006-2007 годы - главный эксперт АО «Центр развития торговой политики»;

В 2007 году - начальник Управления инновационной политики в Министерстве индустрии и торговли РК;

2008-2011 годы – консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК;

2011-2013 годы - вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

С июня 2013 года - управляющий директор-член правления Холдинга «Байтерек»;

С февраля 2016 года - председатель правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

5 января 2017 года - покинул пост председателя правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Он намерен продолжить учебу в одном из лучших университетов мира для получения степени МВА.

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Награжден грамотой Президента Республики Казахстан. Лауреат республиканской премии «Жастар». Награжден медалью «20 лет независимости Республики Казахстан».