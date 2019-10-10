Тулеушин Каныш Аманбаевич
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2004 году окончил с отличием Евразийский Национальный Университет по специальности финансы и кредит;
В 2006 году с отличием окончил Университет Оксфорд Брукс (Оксфорд, Великобритания) со степенью магистр инновационного менеджмента;
Является выпускником программы «Болашак».
В разные года проходил
обучение и тренинги в Высшей школе государственной политики Назарбаев Университета
совместно со Школой государственной политики им. Ли Куан Ю Национального
университета Сингапура по теме «Государственная политика и управление», тренинг
ЮНИДО, Австрия по теме «Будущее обрабатывающей промышленности», тренинги Бизнес
Школы «Ernst&Young», мини МВА, финансовым анализам и оценке инвестиционных
проектов.
ОПЫТ РАБОТЫ:
2003-2004 годы - бухгалтер-операционист в АО «Темірбанк»;
2004-2005 годы - начальник расчетно-кассового отдела АО «Темірбанк» ;
В 2006 году - консультант в АО «Национальный центр научно-технической информации», главным экспертом в АО «Центр развития торговой политики»;
2006-2007 годы - главный эксперт АО «Центр развития торговой политики»;
В 2007 году - начальник Управления инновационной политики в
Министерстве индустрии и торговли РК;
2008-2011 годы – консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК;
2011-2013 годы - вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;
С июня 2013 года - управляющий директор-член правления Холдинга «Байтерек»;
С февраля 2016 года - председатель правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
5 января 2017 года - покинул пост председателя правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Он намерен продолжить учебу в одном из лучших университетов мира для получения степени МВА.
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Награжден грамотой Президента Республики Казахстан. Лауреат республиканской премии «Жастар». Награжден медалью «20 лет независимости Республики Казахстан».