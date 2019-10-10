Тульбасов Серик Карабекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1989 г. окончил с отличием Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность “Промышленное и гражданское строительство”. После окончания работал в этом же институте в должности младшего научного сотрудника в мостостроительной лаборатории.

Поступил в аспирантуру Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций им. В.А. Кучеренко в г. Москва, Россия.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1992 г. - Начал заниматься предпринимательством, в частности, брокерским бизнесом.

В 1997г. стал сооснователем компании TREC, которая в сотрудничестве с американским фондом AIG инвестировала в строительство коттеджного городка Crystal Air Village в предгорных районах Алматы. Это был первый опыт привлечения иностранного капитала в строительную индустрию Казахстана. Сумма инвестиций составила $18 млн.

С 2002 года компанией С.Тульбасова были построены фитнес-центр “Fidelity” (Алматы), жилые комплексы элит-класса “Аэлита”, “Bukhar Zhyrau Towers” в г. Алматы, бизнес-центры “Кен Дала” (г. Алматы), Atyrau Plaza (г. Атырау), продолжение улицы Шаляпина в г. Алматы от улицы Момышулы до улицы Ауезова (в мкрн. Калкаман) длиной 1,5 км с инфраструктурой, торгово-развлекательные центры “Спутник”, Dostyk Plaza (Алматы), Shymkent Plaza (Шымкент).

С 2001г. является единственным учредителем и председателем совета директоров компании TS Development. Компания в настоящее время управляет крупными торгово-развлекательными центрами класса “А” Dostyk Plaza (г. Алматы) и Shymkent Plaza (г. Шымкент), сетью кинотеатров CINEMAX. Общая сумма инвестиций компании TS Development составила 596 млн. долларов США.

С.Тульбасов входит в список 50 богатейших бизнесменов Казахстана (16-место в 2017г.) и список 10 крупнейших рантье Казахстана (3-место в 2017г.) по версии казахстанского издания журнала Forbes.

Женат, воспитывает четверых детей.