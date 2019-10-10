Тугжанов Ералы Лукпанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет, квалификация«Юрист», специальность«Правоведение».

В 1994 году — Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан. Кандидат юридических наук, тема диссертации: «Управление областью сибирских казахов» и его место в восточной политике России(1822−1868)"(1995). Доктор политических наук



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1980 по 1981 годы — Рабочий Октябрьского лесничества Уральской области.



С 1991 по 1998 годы — Преподаватель кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета.

С 1991 по 1994 годы — Аспирант института государства и права Академии наук Республики Казахстан.

С 1994 по 1996 годы — Научный сотрудник института государства и права Академии наук Республики Казахстан.

С 1996 по 1997 годы — Старший преподаватель, заместитель декана факультета государственной службы и международного права Казахского государственного юридического университета.

С 1997 по 1999 годы — Декан факультета международного права Казахского государственного юридического университета.

С 1999 по 2000 годы — Директор филиала Казахского государственного юридического университета.

С 2000 по 2001 годы — Директор института права и государственной службы Казахского государственного юридического университета.

С 2001 по 2006 годы — Заместитель акима Карагандинской области.

С 2006 по 2008 годы — Председатель Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан.

С 2008 по 2016 годы — Заместитель Председателя — Заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2017 по июнь 2019 года - аким Мангистауской области.

С сентября 2019 года - председатель Федерации профсоюзов РК.



Орден«Достык» 2 степени; Юбилейная медаль«Қазақстан Республикасыныә тэуелсіздігіне 10 жыл», Медаль«Ерен енбегі ушін»(2007).