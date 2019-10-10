Тугжанов Ералы Лукпанович
Председатель Федерации профсоюзов
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет, квалификация«Юрист», специальность«Правоведение».
В 1994 году — Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан. Кандидат юридических наук, тема диссертации: «Управление областью сибирских казахов» и его место в восточной политике России(1822−1868)"(1995). Доктор политических наук
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1980 по 1981 годы — Рабочий Октябрьского лесничества Уральской
области.
С 1991 по 1998 годы — Преподаватель кафедры теории и истории
государства и права Карагандинского государственного университета.
С 1991 по 1994 годы — Аспирант института государства и права Академии наук Республики Казахстан.
С 1994 по 1996 годы — Научный сотрудник института государства и права Академии наук Республики Казахстан.
С 1996 по 1997 годы — Старший преподаватель, заместитель декана факультета государственной службы и международного права Казахского государственного юридического университета.
С 1997 по 1999 годы — Декан факультета международного права Казахского государственного юридического университета.
С 1999 по 2000 годы — Директор филиала Казахского государственного юридического университета.
С 2000 по 2001 годы — Директор института права и государственной службы Казахского государственного юридического университета.
С 2001 по 2006 годы — Заместитель акима Карагандинской области.
С 2006 по 2008 годы — Председатель Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан.
С 2008 по 2016 годы — Заместитель Председателя — Заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан.
С 2017 по июнь 2019 года - аким
Мангистауской области.
С сентября 2019 года - председатель Федерации профсоюзов РК.
Орден«Достык» 2 степени; Юбилейная медаль«Қазақстан Республикасыныә тэуелсіздігіне 10 жыл», Медаль«Ерен енбегі ушін»(2007).