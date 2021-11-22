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Туганбай Максат Маратович

Туганбай Максат Маратович

Руководитель отдела управления цифровизации

Родился 17 января 1997 г. 

Образование:

  • Международный университет информационных технологий, МУИТ г.Алматы - Вычислительная техника и программное обеспечение.

Опыт работы:

  • 03.01.2018 – 24.09.2018 - «Fime.kz» – компания по разработке мобильных приложений и сайтов (front-end разработчик, начальник web отдела).
  • 08.10.2018 - 01.04.2018 - Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата города Шымкент - методист
  • 01.04.2018 -20.01.2020 - Управление цифровизации акимата города Шымкент - методист.
  • 20.01.2020 – 07.06.2020 - Главный специалист управления цифровизации акимата г. Шымкент.
  • 07.06.2020 – 10.02.2021 - И.о руководителя отдела в управления цифровизации акимата г. Шымкент.
  • 10.02.2021 – по настоящее время - руководитель отдела в управлении цифровизации акимата г. Шымкент.
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