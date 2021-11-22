Туганбай Максат Маратович

Родился 17 января 1997 г.
Образование:
- Международный университет информационных технологий, МУИТ г.Алматы - Вычислительная техника и программное обеспечение.
Опыт работы:
- 03.01.2018 – 24.09.2018 - «Fime.kz» – компания по разработке мобильных приложений и сайтов (front-end разработчик, начальник web отдела).
- 08.10.2018 - 01.04.2018 - Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата города Шымкент - методист
- 01.04.2018 -20.01.2020 - Управление цифровизации акимата города Шымкент - методист.
- 20.01.2020 – 07.06.2020 - Главный специалист управления цифровизации акимата г. Шымкент.
- 07.06.2020 – 10.02.2021 - И.о руководителя отдела в управления цифровизации акимата г. Шымкент.
- 10.02.2021 – по настоящее время - руководитель отдела в управлении цифровизации акимата г. Шымкент.