Цой Олег Викторович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997 году закончил Алматинскую высшую школу МВД Республики Казахстан по специальности правоведение;

В 2005 году заочно окончил Академию экономики и права по специальности финансы;

В 2014 году - London Business School LEP.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1993-2006 годы - служба в органах внутренних дел;

В 2006 году - начальник СБ АО «Банк Каспийский»;

2006-2008 годы - вице-президент АО «Caspian Investment Holding»;

2008-2010 году - заместитель Председателя Правления АО «Caspian Group»;

01 Март 2010 г. АО «Агромашхолдинг», Председатель Правления

2012-2014 годы - заместитель Председателя Правления АО «Caspian Group»;

2014-2015 годы - президент АО "Доступное жилье";

С августа 2015 года - председатель правления АО «АгромашХолдинг».