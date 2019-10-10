Цой Олег Викторович
Председатель правления АО «АгромашХолдинг»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1997 году закончил Алматинскую высшую школу МВД Республики Казахстан по специальности правоведение;
В 2005 году заочно окончил Академию экономики и права по специальности финансы;
В 2014 году - London Business School LEP.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1993-2006 годы - служба в органах внутренних дел;
В 2006 году - начальник СБ АО «Банк Каспийский»;
2006-2008 годы - вице-президент АО «Caspian Investment Holding»;
2008-2010 году - заместитель Председателя Правления АО «Caspian Group»;
01 Март 2010 г. АО «Агромашхолдинг», Председатель Правления
2012-2014 годы - заместитель Председателя Правления АО «Caspian Group»;
2014-2015 годы - президент АО "Доступное жилье";
С августа 2015 года - председатель правления АО «АгромашХолдинг».