Цой Алексей Владимирович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2001 году окончил с отличием факультет лечебного дела Южно-Казахстанской государственной медицинской академии, врач. В 2007 году - юридический факультет Института международного права и международного бизнеса «Данекер», юрист. 2002-2004 годы – очная аспирантура в Казахской государственной медицинской академии. 2004-2007 годы – очная докторантура в РГП «Национальный научный медицинский центр». Кандидат медицинских наук (2004).



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2001 по 2007 годы – врач хирург-эндоскопист, старший научный сотрудник Центра восстановительной хирургии и трансплантологии, ведущий научный сотрудник Центра внутренней медицины РГП «Национальный научный медицинский центр» Министерства здравоохранения РК.

С 2002 по 2004 годы – менеджер по развитию территории по г. Астане фармацевтической компании GlaxoSmithKline.

С 2006 по 2009 годы – генеральный секретарь ОО «Евроазиатское респираторное общество».

С 2007 по 2010 годы – директор РГП «Центр внедрения современных медицинских технологий» Управления делами Президента РК.

С 2010 по 2011 годы – начальник ГУ «Медицинский центр Управления делами Президента РК» (политическая государственная служба), главный редактор журнала «Вестник МЦ УДП РК».

С 2011 по 2017 года - главный врач городской больницы № 1 акимата города Астаны.

С 2017 по 2019 годы - вице-министр здравоохранения Казахстана.

С февраля 2019 года - руководитель Медицинского центра Управления делами Президента.