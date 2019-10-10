Цалюк Андрей Юрьевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1982 году окончил геологический факультет Ленинградского государственного университета.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1992-1996 годы - ТОО «Информационное агентство «Семиречье» (г. Алматы), начальник Информационного отдела, а позже – заместитель директора по информации;

С декабря 1996 года был приглашен на Казахстанскую фондовую биржу, где получил должность начальника Отдела информации и анализа;

1998-2008 годы совмещал работу на KASE с должностью Генерального директора дочерней организации KASE ТОО «Информационное агентство финансовых рынков «ИРБИС»;



В 2007 г. назначен директором Департамента информации и анализа KASE;

С октября 2007 года - вице-президент АО «Казахстанская фондовая биржа»;

Указом Президента Республики Казахстан от 07 декабря 2010 г. награжден почетной грамотой Республики Казахстан за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами.