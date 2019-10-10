Тржанова Айымгуль Максутовна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997 году окончила Западно-Казахстанский гуманитарный университет по специальности «Учитель истории»;

В 2004 году - Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова по специальности «Юрист».

ОПЫТ РАБОТЫ:

В разные годы работала учителем истории ОШ №4 города Аксай, была главным специалистом отдела внутренней политики Бурлинского района, возглавляла отделы спорта и культуры;

2005-2016 годы - занимала должность руководителя отдела образования Бурлинского района;

С сентября 2016 года - аким города Аксай.



