Трумов Серикбай Утелгенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1992 году окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, инженер-строитель.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1981 по 1990 годы - Бетонщик треста «Мангышлаксельстрой-12». Бетонщик, водитель треста «Мангышлаксельстрой-12».

С 1990 по 1994 годы - Заведующий орготделом; второй, первый секретарь Форт-Шевченковского горкома ЛКСМК-СМК. Преподаватель учебно-производственного комбината.

С 1994 по 1995 годы - Главный специалист аппарата Тупкараганского районного маслихата.

С 1995 по 2004 годы - Ведущий инженер, начальник отдела, директор ТОО «Тупкараган».

С 2004 по 2006 годы - Аким Тупкараганского района.

С 2006 по 2008 годы - Заместитель акима Мангистауской области.

С 2008 по 2012 годы - Аким Тупкараганского района Мангистауской области.

С 2012 по 2015 годы - Аким города Жанаозен Мангистауской области.

С 2015 по 2017 годы - Аким города Актау.

С 2017 по 2019 годы - Секретарь Мангистауского областного маслихата 6 созыва.

С июня 2019 года - Аким Мангистауской области.



Выборные должности, депутатство: Депутат Мангистауского областного маслихата (с 11.2017).