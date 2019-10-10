Токжанов Марат Лукпанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Карагандинский государственный университет;

Казахскую государственную юридическую академию.

Преподаватель истории и обществоведения, юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1990 году учителем школы-интернат в г.Сатбаев Джезгазганской области;

1990-1991 годы - второй секретарь горкома комсомола, г.Сатбаев Джезгазганской области;

1991-1994 годы - ассистент кафедры политической истории Западно-Казахстанского сельскохозяйственного института;

1994-1999 годы - директор ТОО «Акжаик ЛТД» в городе Алматы, после старший научный сотрудник института археологии им. А.Х.Маргулана Министерства науки РК в г.Алматы;

1999-2000 годы - главный специалист отдела средств массовой информации и пропаганды реформ Алматинского городского управления информациии и общественного согласия;

В 2000 году начальник отдела политических работ Алматинского городского управления информациии и общественного согласия,

2000-2003 годы - начальник отдела по защите госсекретов и кадрам Комитета по государственным материалам резервам Министерства энергетики, индустрии и торговли РК;

В 2003 году начальник отдела контрольно-инспекционной работы Республиканского инспекционного управления охраны окружающей среды.

2003-2004 годы - начальник отдела контроля Департамента внутренней администрации Министерства юстиции РК;

2004-2007 годы - начальник управления юстиции г.Темиртау Департамента юстиции Карагандинской области;

2007-2008 годы -заместитель акима г.Уральск;

2008-2010 годы - аким Шынгырлауского района;

2010-2012 годы - начальник областного управления образования;

2012-2013 годы - начальник управления внутренней политики Западно-Казахстанской области;

2013-2016 годы - руководитель аппарата акима Западно-Казахстанской области;

С 5 апреля 2016 года - заместитель акима Западно-Казахстанской области, будет курировать социальную сферу.

С 4 декабря 2018 года - заместитель акима Актюбинской области

Награжден медалью «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006).

Фото с сайта bko.gov.kz



