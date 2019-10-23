Токтабаев Тимур Серикович
Вице-министр Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
- В 2003 году окончил Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
- В 2006 году окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова, специальность «Финансист»;
- В 2009 году окончил Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева по специальности «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых».
ОПЫТ РАБОТЫ:
- 2003-2006 годы – служба в органах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
- В 2006 году работал заместителем руководителя РЦГИ "Казгеоинформ";
- 2006-2008 годы - советник Председателя комитета геологии и недропользования;
- 2008-2010 годы - начальник управления, заместитель директора Департамента прямых инвестиций в недропользование министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;
- 2010-2011 годы - директор департамента АО "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук";
- 2011-2013 годы - заместитель директора Департамента недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан;
- 2013-2016 годы - директор Департамента недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан;
- С января 2016 года - Уполномоченный по этике Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
- С июля 2016 года - вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
- С февраля 2019 г. Вице-министр Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
НАГРАДЫ:
- Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2015 г.)
- юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016 г.).