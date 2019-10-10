Токсанбаев Гани Берекетович
Председатель правления Qazaq Banki
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1997 году с отличием окончил Казахский
институт правоведения и международных отношений по специальности
«Международное право»;
В 1999 году получил степень Магистра Права в Школе Права Университета Вирджиния, является стипендиатом программы Muskie Fellow правительства США;
В 2004 году с отличием окончил Институт Юридической Практики Университета Оксфорда.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую карьеру начинал в 1996 году в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
Занимал посты Президента Национального Юридического Агентства и заместителя директора департамента законодательства и международного права;
2000-2002 годы, а затем 2004-2007 годы работал в английской
юридической фирме Denton Wilde Sapte в Лондоне и Алматы и получил квалификацию
юриста в Англии и Уэльсе;
2007-2013 годы работал в инвестиционном банке Credit Suisse в Лондоне и Алматы в составе команды, курировавшей рынок СНГ;
С 11 декабря 2012 года – независимый директор, член Совета директоров АО «Сеним-Банк», АО «Qazaq Banki»;
24 октября 2016 года назначен председателем правления АО «Qazaq Banki».
Фото с сайта qazaqbanki.kz