Токсанбаев Гани Берекетович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997 году с отличием окончил Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности «Международное право»;

В 1999 году получил степень Магистра Права в Школе Права Университета Вирджиния, является стипендиатом программы Muskie Fellow правительства США;

В 2004 году с отличием окончил Институт Юридической Практики Университета Оксфорда.







ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую карьеру начинал в 1996 году в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

Занимал посты Президента Национального Юридического Агентства и заместителя директора департамента законодательства и международного права;



2000-2002 годы, а затем 2004-2007 годы работал в английской юридической фирме Denton Wilde Sapte в Лондоне и Алматы и получил квалификацию юриста в Англии и Уэльсе;

2007-2013 годы работал в инвестиционном банке Credit Suisse в Лондоне и Алматы в составе команды, курировавшей рынок СНГ;

С 11 декабря 2012 года – независимый директор, член Совета директоров АО «Сеним-Банк», АО «Qazaq Banki»;

24 октября 2016 года назначен председателем правления АО «Qazaq Banki».

Фото с сайта qazaqbanki.kz