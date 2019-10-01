Тлеулес Жанболат Киикбаевич
Руководитель департамента государственных доходов Западно-Казахстанской области
Тлеулес Жанболат Киикбаевич - биография, образование, трудовая деятельность, награды
Родился 20 августа 1979 года в Гурьевской области.
Образование высшее, в 2001 году Центрально-Азиатский университет, квалификация-экономист.
Трудовая деятельность:
- 2001 -2004 гг. – ведущий специалист, главный специалист Налогового комитета по Атырауской области;
- 2004-2011гг. – главный эксперт Управления международного налогообложения Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;
- 2011-2012гг. – заместитель руководителя Налогового управления по городу Атырау;
- 2012-2014гг. – заместитель руководителя Налогового департамента по Атырауской области;
- 2014-2018гг. – руководитель Управления государственных доходов по городу Атырау
- Октябрь 2018 г. – май 2019 г. – заместитель руководителя Управления налогообложения нерезидентов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
- С 8 мая 2019 года – руководитель Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области.