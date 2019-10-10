Тлеугалеев Ибрай Ашимханович
Прокурор Карагандинской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1990 году окончил Свердловский юридический институт.
Имеет классный чин государственный советник юстиции 3 класса.
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 1982 году работал рабочим совхоза Лесной Кетовского района;
1990-1992 годы - работал стажером, следователем, прокуратуры Первомайского района г.Курган, старший следователь прокуратуры г.Курган Курганской области;
1992-1995 годы – старший следователь, старший помощник прокуратуры г.Костанай Костанайской области;
1995-1997 годы – заместитель прокурора г.Костанай;
1997-2001 годы -прокурор г. Костанай;
2001-2006 годы – заместитель прокурора Костанайской и Акмолинской областей;
2007-2009 годы - назначен начальником управления по надзору за законностью судебных постановлений, вступивших в законную силу Департамента по надзору за законностью рассмотрения уголовных дел в судах;
2009-2010 годы - заместитель начальника Департамента по надзору за законностью судебных актов и представительства интересов государства в суде Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
В июне 2010 года назначен начальником Департамента специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК;
С 9 декабря 2010 года – главный транспортный прокурор;
В июне 2016 года - переназначен на должность главного транспортного прокурора Казахстана;
С декабря 2016 года - прокурор Карагандинской области.
14 июня 2017 года подал в отставку.
Награжден орденом «Құрмет» (2010 г.).
Женат, воспитывает сына и трех дочерей.
Фото с bkp.prokuror.kz