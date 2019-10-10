Тлеугалеев Ибрай Ашимханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году окончил Свердловский юридический институт.



Имеет классный чин государственный советник юстиции 3 класса.



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1982 году работал рабочим совхоза Лесной Кетовского района;



1990-1992 годы - работал стажером, следователем, прокуратуры Первомайского района г.Курган, старший следователь прокуратуры г.Курган Курганской области;

1992-1995 годы – старший следователь, старший помощник прокуратуры г.Костанай Костанайской области;

1995-1997 годы – заместитель прокурора г.Костанай;

1997-2001 годы -прокурор г. Костанай;

2001-2006 годы – заместитель прокурора Костанайской и Акмолинской областей;

2007-2009 годы - назначен начальником управления по надзору за законностью судебных постановлений, вступивших в законную силу Департамента по надзору за законностью рассмотрения уголовных дел в судах;

2009-2010 годы - заместитель начальника Департамента по надзору за законностью судебных актов и представительства интересов государства в суде Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

В июне 2010 года назначен начальником Департамента специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК;

С 9 декабря 2010 года – главный транспортный прокурор;

В июне 2016 года - переназначен на должность главного транспортного прокурора Казахстана;

С декабря 2016 года - прокурор Карагандинской области.

14 июня 2017 года подал в отставку.

Награжден орденом «Құрмет» (2010 г.).

Женат, воспитывает сына и трех дочерей.

Фото с bkp.prokuror.kz