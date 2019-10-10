Тлеуберди Мухтар Бескенулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, философ.

Стажер в Институте стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова (г. Москва, Россия) и в Институте лингвистики при Университете Енсэ (г. Сеул, Южная Корея).

Чрезвычайный и Полномочный Посланник I класса.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1993-1996 годы - атташе, третий секретарь управления стран Азии;

1996-1999 годы - третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Республике Корея;

1999-2000 годы - первый секретарь Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки, начальник отдела Департамента двустороннего сотрудничества;

2000-2001 годы - советник Государственного секретаря по международным вопросам в Администрации Президента Республики Казахстан;

2001-2003 годы - советник Посольства Республики Казахстан в Государстве Израиль;

2003-2004 годы - вице-министр иностранных дел Республики Казахстан;

2004-2009 годы - посол Казахстана в Малайзии;

2005-2009 годы - посол Казахстана в Республике Индонезия, Бруней Даруссаламе и Республике Филиппины по совместительству;

2009-2016 годы - посол Казахстана в Швейцарии. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан по совместительству;

С марта 2016 года по 18 сентября 2019 года - первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

С 18 сентября 2019 года - министр иностранных дел Республики Казахстан.