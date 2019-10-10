Тлеуберди Мухтар Бескенулы
Министр иностранных дел Республики Казахстан
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1990 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, философ.
Стажер в Институте стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова (г. Москва, Россия) и в Институте лингвистики при Университете Енсэ (г. Сеул, Южная Корея).
Чрезвычайный и Полномочный Посланник I класса.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1993-1996 годы - атташе, третий секретарь управления стран Азии;
1996-1999 годы - третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Республике Корея;
1999-2000 годы - первый секретарь Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки, начальник отдела Департамента двустороннего сотрудничества;
2000-2001 годы - советник Государственного секретаря по международным вопросам в Администрации Президента Республики Казахстан;
2001-2003 годы - советник Посольства Республики Казахстан в Государстве Израиль;
2003-2004 годы - вице-министр иностранных дел Республики Казахстан;
2004-2009 годы - посол Казахстана в Малайзии;
2005-2009 годы - посол Казахстана в Республике Индонезия, Бруней Даруссаламе и Республике Филиппины по совместительству;
2009-2016 годы - посол Казахстана в Швейцарии. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан по совместительству;
С марта 2016 года по 18 сентября 2019 года - первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.
С 18 сентября 2019 года - министр иностранных дел Республики Казахстан.