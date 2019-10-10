Тлешов Тлеужан Темиралиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (бывший Нархоз) по специальности экономист;

Казахский национальный аграрный университет по специальности юрист;

Аспирантуру РГП НИИ «Экономики АПК и РСТ» с присвоением степени кандидата экономических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

2000-2003 годы работал в департаменте кредитования АО «АТФ Банк»;



2003-2010 годы - директор ТОО «Мой дом»;

В 2010 году являлся пресс-секретарем министра образования и науки Республики Казахстан;

2011-2014 годы - работал старшим преподавателем кафедры социально-гуманитарных дисциплин и информационных систем, старшим преподавателем кафедры экономики и финансов, Академии экономики и права им. У. А. Жолдасбекова;

2012-2013 годы - занимал должность коммерческого директора АО «Нурсат»;

В 2014 году работал административным директором АО «ОНПФ «Отан»;

С 22 июня по 09 декабря 2016 года - советник министра информации и коммуникаций РК;



С 29 июля по 12 декабря 2016 года - член совета директоров АО «Казтелерадио»;

С декабря 2016 года по июнь 2018 года - управляющий директор АО «Агентство «Хабар».

С 4 июня 2018 года - Заместитель Председателя Правления АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде»



В разные годы входил в состав совета директоров следующих компаний: АО «Prime Financial Solutions», АО «ОНПФ «Отан», АО «Актобе ТЭЦ», АО «Самрук-Энерго».

Медали и награды:

«Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасы ҰҚҚ шекара қызметі Авиациялық базасына 80 жыл», диплом Почетного профессора Международной экологической палаты.

Женат, воспитывает троих детей

Фото с hommes.kz