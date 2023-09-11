Тимур Русланович Турлов

Окончил школу в 2003 году.

В 2009 году получил высшее образование по специальности «экономист-менеджер» на факультете экономики и управления Российского государственного технологического университета имени Циолковского (МАТИ).

Имеет квалификационный аттестат ФСФР.

В 2008 году основал инвестиционную компанию «Фридом Финанс». С августа 2011 по 2021 год являлся её гендиректором. В 2018 году компания получила награду «Финансовая элита России» как самый быстрорастущий брокер. На начало 2022 года компания была на 8 месте среди крупнейших брокерских компаний на Московской бирже по числу зарегистрированных клиентов. На 2022 год компании группы представлены в 13 странах.

Турлов развивал бизнес, привлекая розничных инвесторов с помощью активного маркетинга американских ценных бумаг.

В 2012 году году Турлов открыл в Казахстане дочернюю брокерскую компанию АО «Фридом Финанс», которая на 2022 год являлась самым активным участником Казахстанской фондовой биржи.

В 2015 году Турлов стал основным акционером Freedom Holding Corp с пакетом акций около 73 %. Принадлежащие ему компании — ИК «Фридом Финанс», АО «Фридом Финанс», Freedom24 и банк «Фридом Финанс» — вошли в состав холдинга и начали работу под единым брендом.

В октябре 2019 года вывел Freedom Holding Corp. на NASDAQ под тикером FRHC. Компания стала первой финансовой организацией из СНГ, получившей листинг на этой бирже.

В 2022 году в интервью агентству Reuters Турлов сообщил, что компания уйдёт с российского рынка. В октябре этого же года Freedom Holding Corp. полностью вышел из российского бизнеса.

Данные: Википедия

Фото: Freedom Finance