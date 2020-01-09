Тенизбаев Ельдар Амантаевич
Председатель Правления ДБ АО "Сбербанк"
Дата и место рождения
22.08.1984 г., Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область
Образование:
- Выпускник Республиканской специализированной физико-математической школы-интернат имени О.А. Жаутыкова
Высшее образование, окончил:
- 2004 - 2005 гг. Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования - магистр делового администрирования
- 2008 - 2009 г. - Сass Business School, City University, Master of Science, магистр наук в сфере финансов и бухгалтерского учета (Лондон - по программе «Болашак»)
- 2013 - 2014 гг. - London Business School, программа повышения квалификации топ-менеджера совместно с Корпоративным университетом Сбербанка
Трудовая деятельность:
01.08.2005 г. – 19.05.2008 г., АО «Банк Развития Казахстана», АО «БРК-Лизинг»
- прошел путь от менеджера Управления агентского обслуживания Департамента мониторинга и агентского обслуживания проектов до начальника Управления проектного анализа
19.05.2008 г. – 28.07.2009 г. АО «Казтемиртранс», дочерняя организация «Қазақстан Темiр Жолы»
- Управляющий директор
21.09.2009 г. – 15.01.2012 г. АО «Банк Развития Казахстана»:
- Управляющий директор по проектам
16.01.2012 г. – по настоящее время ДБ АО "Сбербанк":
- 16.01.2012 г. - Управляющий директор – Директор Департамента по работе с Национальными компаниями и институтами развития
- 01.11.2013 г. - Заместитель Председателя Правления ДБ АО "Сбербанк"
- 03.06.2019 г. - Первый заместитель Председателя Правления ДБ АО "Сбербанк"
- 06.01.2020 г. - Председатель Правления ДБ АО "Сбербанк"