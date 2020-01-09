Тенизбаев Ельдар Амантаевич

Дата и место рождения

22.08.1984 г., Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область

Образование:

Выпускник Республиканской специализированной физико-математической школы-интернат имени О.А. Жаутыкова

Высшее образование, окончил:

2004 - 2005 гг. Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования - магистр делового администрирования

2008 - 2009 г. - Сass Business School, City University, Master of Science, магистр наук в сфере финансов и бухгалтерского учета (Лондон - по программе «Болашак»)

2013 - 2014 гг. - London Business School, программа повышения квалификации топ-менеджера совместно с Корпоративным университетом Сбербанка

Трудовая деятельность:

01.08.2005 г. – 19.05.2008 г., АО «Банк Развития Казахстана», АО «БРК-Лизинг»

прошел путь от менеджера Управления агентского обслуживания Департамента мониторинга и агентского обслуживания проектов до начальника Управления проектного анализа

19.05.2008 г. – 28.07.2009 г. АО «Казтемиртранс», дочерняя организация «Қазақстан Темiр Жолы»

Управляющий директор

21.09.2009 г. – 15.01.2012 г. АО «Банк Развития Казахстана»:

Управляющий директор по проектам

16.01.2012 г. – по настоящее время ДБ АО "Сбербанк":