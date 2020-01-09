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Тенизбаев Ельдар Амантаевич

Тенизбаев Ельдар Амантаевич

Председатель Правления ДБ АО "Сбербанк"

Дата и место рождения

22.08.1984 г., Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область

Образование:

  • Выпускник Республиканской специализированной физико-математической школы-интернат имени  О.А. Жаутыкова

Высшее образование, окончил:

  • 2004 - 2005 гг. Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования - магистр делового администрирования
  • 2008 - 2009 г. - Сass Business School, City University, Master of Science,  магистр наук в сфере финансов и бухгалтерского учета (Лондон - по программе «Болашак»)
  • 2013 - 2014 гг. - London Business School, программа повышения квалификации топ-менеджера совместно с Корпоративным университетом Сбербанка

Трудовая деятельность:

01.08.2005 г. – 19.05.2008 г., АО «Банк Развития Казахстана», АО «БРК-Лизинг»

  • прошел путь от менеджера Управления агентского обслуживания Департамента мониторинга и агентского обслуживания проектов до начальника Управления проектного анализа

19.05.2008 г. – 28.07.2009 г. АО «Казтемиртранс», дочерняя организация «Қазақстан Темiр Жолы»

  • Управляющий директор

21.09.2009 г. – 15.01.2012 г. АО «Банк Развития Казахстана»:

  • Управляющий директор по проектам

16.01.2012 г. – по настоящее время  ДБ АО "Сбербанк":

  • 16.01.2012 г. - Управляющий директор – Директор Департамента по работе с Национальными компаниями и институтами развития
  • 01.11.2013 г. - Заместитель Председателя Правления ДБ АО "Сбербанк"
  • 03.06.2019 г. - Первый заместитель Председателя Правления ДБ АО "Сбербанк"
  • 06.01.2020 г. - Председатель Правления ДБ АО "Сбербанк"
ДБ АО Сбербанк
Тенизбаев Ельдар Амантаевич
Тенизбаев Ельдар Амантаевич
Председатель Правления ДБ АО "Сбербанк"
Персональная справка