Тенгебаев Ардак Мырзабаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления, экономист;

В 2002 году университет «Кайнар», юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1993 по 1994 годы – специалист Тургайского филиала АК «Казагропромбанка», г. Аркалык.

С 1994 по 1997 годы – старший экономист, экономист Амангельдинского филиала АК «Казагропромбанка», с. Амангельды; старший инженер, главный инженер-программист Тургайского областного филиала «Казагромпромбанка», г. Аркалык; управляющий Амангельдинским районным филиалом АО «Казагропромбанк».

С 1997 по 2003 годы – налоговый инспектор, заведующий сектором, главный налоговый инспектор, начальник отдела, начальник управления Налогового комитета по городу Алматы.

С 2003 по 2004 годы – старший инспектор, начальник управления ДБЭКП по городу Алматы.

С 2004 по 2005 годы – начальник отдела Налогового комитета «Парк информационных технологий».

С 2005 по 2007 годы – председатель Налогового комитета по городу Семипалатинску;

С 2007 по 2009 годы – председатель Налогового комитета по Мангистауской области, начальник налогового департамента по Мангистауской области;

С 2009 по 2010 годы – начальник Специализированного управления Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2010 по 2012 годы – заместитель председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2012 по 2016 годы - вице-министр финансов Республики Казахстан.

С 2016 по 2018 годы - председатель Комитета государственных доходов МФ РК.



С 2019 года - член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Награжден юбилейной медалью, нагрудным знаком МФ РК «Қаржы қызметінің үздігі» — 2011 год.