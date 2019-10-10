Темирболат Бакытжан Берикбайулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году окончил КазНУ им. аль-Фараби по специальности«Политология».

В 2000 году обучался в аспирантуре кафедры политологии КазНУ.

В 2010 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук по теме«Политическое представительство интересов в системе государственного управления: эволюция и современность(на примере РК)».



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1998 по 2007 годы — занимал различные должности в Администрации президента и Казахстанском институте стратегических исследований при президенте РК;

С 2007 по 2018 годы — заместитель начальника Канцелярии президента РК;

Является соавтором изданий«Парламент РК: становление, роль в реформах, перспективы» в 3-х книгах(2004 г.), «Азиатский прорыв»(2005 г.), серии«Хроника деятельности Первого Президента РК Н. А. Назарбаева» в 20-ти томах за период 1990—2014 гг.(2009−2014 гг.), а также автором многочисленных научных статей.

Награжден орденом«Курмет», юбилейными медалями.