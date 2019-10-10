Тажин Марат Муханбетказиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1981 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства; в 1987-1988 годы – стажер Лондонского университета. Кандидат философских наук, тема диссертации: «Преодоление социальных различий в территориальном аспекте (на материалах Казахстана)» (1985), доктор социологических наук, тема диссертации: «Методологические аспекты исследования социально-территориальных различий» (1990). Профессор, академик Академии социальных наук Республики Казахстан (1995), академик Российской Академии социальных наук (1997), академик и президент Академии политической науки Республики Казахстан (1997).

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1981 по 1983 годы – инженер-экономист Совета по изучению производительных сил Академии наук Казахской ССР;

С 1983 по 1987 годы – аспирант, преподаватель Казахского государственного университета имени С.М. Кирова;

С 1988 по 1991 годы – старший преподаватель, доцент кафедры социологии Казахского государственного университета имени С.М. Кирова;

С 1991 по 1992 годы – заведующий кафедрой Института повышения квалификации преподавателей общественных наук при Казахском государственном университете имени аль-Фараби;

С 1992 по 1993 годы – первый заместитель заведующего отделом внутренней политики Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан;

С января по июнь 1993 года – заведующий отделом внутренней политики Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан;

С 1993 по 1994 годы – заместитель руководителя Аппарата Президента и Кабинета Министров, Аппарата Президента Республики Казахстан - руководитель Информационно-аналитического центра;

С 1994 по 1995 годы – государственный советник Республики Казахстан - руководитель Информационно-аналитического центра Аппарата Президента Республики Казахстан;

С 1995 по 1999 годы – заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан - руководитель Центра анализа и стратегических исследований (переименованный ИАЦ);

С 1999 по 2001 годы – помощник Президента Республики Казахстан по национальной безопасности - Секретарь Совета безопасности РК;

С мая по декабрь 2001 года – председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

С 2001 по 2002 годы – помощник Президента Республики Казахстан по вопросам национальной безопасности - Секретарь Совета безопасности Республики Казахстан;

С 2002 по 2004 годы – первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

С 2004 по 2005 годы – начальник Управления внутренней политики - первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

С 2005 по 2006 годы – первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

С 2006 по 2007 годы – помощник Президента - секретарь Совета безопасности Республики Казахстан;

С 2007 по 2009 годы – министр иностранных дел Республики Казахстан;

С 2009 по 2013 годы – помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан;

С 2013 по 2014 годы – государственный секретарь Республики Казахстан;

С 2014 по 2017 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации;

С 2017 по 2019 годы - первый заместитель руководителя Администрации президента РК.

С марта по сентябрь 2019 года - Государственный секретарь Республики Казахстан.