Тажибаев Улан Калмуханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальности «международное право», в 2007 году - Казахстанский многопрофильный институт «Парасат» по специальности «экономика», Instituto de Empresa (IE) Business School, г. Мадрид, Испания - магистр делового администрирования (Executive MBA).



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1996 году в Астане юрисконсультом ТОО «Эльмора».

С 2000 года работал юристом в юридическом институте, руководителем аппарата АО «Самрук-Қазына», управляющим директором по управлению человеческими ресурсами и коммуникациями - членом правления в АО «Самрук-Қазына».

С 2018 по 2019 год - председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр».

С марта по август 2019 года - занимал должность советника акима Туркестанской области.

С августа 2019 года - заместитель акима Туркестанской области.



В 2009 году награжден орденом «Ерен еңбегі үшін», в 2016 году - орденом «Құрмет».