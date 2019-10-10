Тажибаев Улан Калмуханович
Заместитель акима Туркестанской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2000 году окончил Казахский государственный национальный университет
им. аль-Фараби по специальности «международное право», в 2007 году -
Казахстанский многопрофильный институт «Парасат» по специальности
«экономика», Instituto de Empresa (IE) Business School, г. Мадрид,
Испания - магистр делового администрирования (Executive MBA).
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 1996 году в Астане юрисконсультом ТОО «Эльмора».
С 2000 года работал юристом в юридическом институте, руководителем аппарата АО «Самрук-Қазына», управляющим директором по управлению человеческими ресурсами и коммуникациями - членом правления в АО «Самрук-Қазына».
С 2018 по 2019 год - председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр».
С марта по август 2019 года - занимал должность советника акима Туркестанской области.
С августа 2019 года - заместитель акима Туркестанской области.
В 2009 году награжден орденом «Ерен еңбегі үшін», в 2016 году - орденом «Құрмет».