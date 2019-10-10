Тажибаев Нурлан Толегенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1999 году окончил Алматинский государственный университет им. Абая по специальности «политология»,

в 2015 году — НОУ «Алматы Менеджмент Университет» по специальности «магистр делового администрирования».



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1999 по 2000 год — старший специалист отдела внутренней политики и социальной сферы ГУ «Аппарат акима Актау».

С 2000 по 2002 год — ведущий специалист отдела внутренней политики и социальной сферы ГУ «Аппарат акима Актау».

С 2002 по 2004 год — главный специалист отдела по связям с хозяйствующими субъектами государственного учреждения «Аппарат акима Актау».

С 2004 по 2005 год — начальник отдела по связям с хозяйствующими субъектами государственного учреждения «Аппарат акима города Актау». Начальник отдела организационной и кадровой работы государственного учреждения «Аппарат акима города Актау».

С 2005 по 2007 год — заместитель акима села Мангистау Мунайлинского района.

С 2007 по 2009 год — аким села Мангистау Мунайлинского района.

С 2009 по 2010 год — заместитель начальника управления государственного учреждения «Мангистауское управление туризма, физической культуры и спорта», город Актау.

С 2010 по 2011 год — главный инспектор организационно-контрольного отдела государственного учреждения «Аппарат акима Мангистауской области», город Актау.

С 2011 по 2013 год — заместитель акима Каракиянского района.

С 2013 по 2015 год — заместитель акима Мунайлинского района.

С 2015 по 2018 год — аким Мунайлинского района.

С 7 ноября 2018 года - назначен руководителем аппарата акима Мангистауской области