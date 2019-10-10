Таумурат Данияр Таумуратулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юрист», магистратуру Академии государственного управления при Президенте РК.

Также является выпускником Лондонской школы экономики и политических наук, стипендиат международной программы «Болашак».



ОПЫТ РАБОТЫ:

· Юрист республиканской специализированной школы-интерната для одаренных в спорте детей имени Х. Мунайтпасова (2000-2003);

· Главный специалист Агентства РК по регулированию естественных монополий по г. Астана (2003);

· Главный специалист Юридического департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по г. Астана (2003-2004);

· Начальник Отдела правовой экспертизы Юридического департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по г. Астана (2006-2007);

· Главный эксперт Национального центра по правам человека в РК (2007);

· Референт Общего отдела Администрации Президента РК (2007-2008);

· Эксперт Общего отдела Администрации Президента РК (2008);

· Эксперт Отдела документационного обеспечения Администрации Президента РК (2008-2012);

· Эксперт Отдела внутренней политики Администрации Президента РК (2012-2013);

· Директор департамента общественно-политической работы Министерства культуры РК (2013-2014);

· Председатель Комитета по развитию языков и общественно-политической работе Министерства культуры и спорта РК (15.09.2014-2015);

· Директор департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции (2015-09.2018);

· Руководитель территориального департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы (с 09.2018)