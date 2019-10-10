Таумурат Данияр Таумуратулы
Руководитель территориального департамента Агентства по городу Алматы
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юрист», магистратуру Академии государственного управления при Президенте РК.
Также является выпускником Лондонской школы экономики и политических наук, стипендиат международной программы «Болашак».
ОПЫТ РАБОТЫ:
· Юрист республиканской специализированной школы-интерната для одаренных в спорте детей имени Х. Мунайтпасова (2000-2003);
· Главный специалист Агентства РК по регулированию естественных монополий по г. Астана (2003);
· Главный специалист Юридического департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по г. Астана (2003-2004);
· Начальник Отдела правовой экспертизы Юридического департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по г. Астана (2006-2007);
· Главный эксперт Национального центра по правам человека в РК (2007);
· Референт Общего отдела Администрации Президента РК (2007-2008);
· Эксперт Общего отдела Администрации Президента РК (2008);
· Эксперт Отдела документационного обеспечения Администрации Президента РК (2008-2012);
· Эксперт Отдела внутренней политики Администрации Президента РК (2012-2013);
· Директор департамента общественно-политической работы Министерства культуры РК (2013-2014);
· Председатель Комитета по развитию языков и общественно-политической работе Министерства культуры и спорта РК (15.09.2014-2015);
· Директор департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции (2015-09.2018);
· Руководитель территориального департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы (с 09.2018)