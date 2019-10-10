Тауфиков Румиль Тауфикович
Председатель совета директоров компании Tokyo Rope Almaty
ОБРАЗОВАНИЕ:
Алматинский государственный университет имени Абая .
ОПЫТ РАБОТЫ:
1997-2000 годы - менеджер АО «Корпорация Ремас»;
2001-2006 годы - главный специалист - шеф протокола отдела организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима города Астаны, консультант, заведующий сектором, главный инспектор Протокола Президента Республики Казахстан;
2006-2009 годы - заместитель шефа Протокола Президента Республики Казахстан;
2009-2015 годы - Шеф Протокола Президента Республики Казахстан;
С октября 2015 года - июль 2017 года - Заместитель акима г. Алматы
С 24 июля 2017 года - Председатель совета директоров компании Tokyo Rope Almaty
С 21 октября 2015 года - заместитель акима города Алматы, будет курировать вопросы социальных программ, занятости населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны города, организации пассажирских перевозок.