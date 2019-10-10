Татубаев Талгат Маратович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил в 1997 году Карагандинскую высшую школу Главного следственного комитета Республики Казахстан.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1997-2005 годы – следователь, старший следователь, заместитель начальника отдела, заместитель начальника управления Главного управления внутренних дел Карагандинской области;

2005-2009 годы – начальник отдела, заместитель начальника, начальник управления Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции);

2009-2012 годы – заместитель начальника Следственного департамента Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции), начальник Департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции);

2012-2013 годы – заместитель начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по г. Астане, заместитель начальника, Первый заместитель начальника Департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции);

2013-2014 годы – заместитель заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан;

2014-2016 годы – руководитель Департамента досудебного расследования Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции;

12 января 2016 года был назначен заместителем председателя Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);

С 28 сентября 2016 года - руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

1 июня 2018 года - освобожден от должности руководителя Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Награжден орденом «Құрмет», юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», а также ведомственными медалями органов финансовой полиции.

Женат, воспитывает двух дочерей и сына.