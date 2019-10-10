Тасжуреков Ербол Куанышевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Таразский государственный университет. Специальность «Экономист»

Международный казахско-турецкий университет. Специальность «Юрист»

Академия госуправления при Президенте РК, магистратура. Специальность «Государственное и местное управление»

Национальная школа администрации Франции, по международной программе «Болашак». Специальность «Магистр государственной политики и государственного управления»

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1998 по 2001 годы — менеджер в ТОО«Казнур», затем работал заместителем генерального директора ТОО«Седанко-Қазақстан», директором ТОО«Профиль-Lux».

С 2007 по 2013 годы — специалист районного суда № 2 Алматинского района г. Астана, главный специалист городского суда Астаны, заведующим канцелярией суда города Астаны.

С 2013 по 2016 годы — занимал должность руководителя управления совершенствования нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности Департамента политики развития предпринимательства Министерства регионального развития РК, руководителя управления мониторинга и оценки регионов Департамента мониторинга и оценки регионов Министерства регионального развития РК, заместителя директора Департамента межрегионального сотрудничества, анализа и оценки регионов Министерства Национальной экономики.

С 2016 по 2018 годы — занимал должность заместителя председателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

С 09.04.2018 - Заместитель акима Южно-Казахстанской области