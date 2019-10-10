Тасыбаев Манас Мухитович
Генеральный директор, председатель правления АО «КазТрансГаз Аймак»
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта,
инженер-строитель.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1979-1985 годы - слесарь Главпочтамта
г.Актюбинска;
1985-1988 годы - работал в СМП-206 треста «Актюбинсктрансстрой»;
1988-1992 годы - работал в комитете народного контроля г.Актюбинска, парторганизатор комиссии по орг. и кадровой работе Актюбинского горкома партии, вед.специалист главного управления по труду и занятости населения;
1992-2002 годы - помощник, консультант главы Актюбинской городской администрации, зам.зав.орготделом, руководителем аппарата акима, зам.акима г.Актобе, первый зам.акима г.Актобе;
2002-2006 годы - аким г.Атырау;
2006-2008 годы - зам.акима Атырауской области;
2009-2016 годы- директор Актюбинского производственного филиала АО «КазТрансГаз-Аймак»;
С августа 2016 года - генеральный директор АО «КазТрансГаз-Аймак».