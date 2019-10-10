Тасыбаев Манас Мухитович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта, инженер-строитель.





ОПЫТ РАБОТЫ:

1979-1985 годы - слесарь Главпочтамта г.Актюбинска;

1985-1988 годы - работал в СМП-206 треста «Актюбинсктрансстрой»;

1988-1992 годы - работал в комитете народного контроля г.Актюбинска, парторганизатор комиссии по орг. и кадровой работе Актюбинского горкома партии, вед.специалист главного управления по труду и занятости населения;

1992-2002 годы - помощник, консультант главы Актюбинской городской администрации, зам.зав.орготделом, руководителем аппарата акима, зам.акима г.Актобе, первый зам.акима г.Актобе;

2002-2006 годы - аким г.Атырау;

2006-2008 годы - зам.акима Атырауской области;

2009-2016 годы- директор Актюбинского производственного филиала АО «КазТрансГаз-Аймак»;

С августа 2016 года - генеральный директор АО «КазТрансГаз-Аймак».











