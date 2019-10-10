Тастемирова Зейнеп Жумагалиевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году окончила Алматинский педагогический институт иностранных языков по специальности "учитель немецкого и английского языков".



ОПЫТ РАБОТЫ:

1990-2007 годы – учитель, заместитель директора по воспитательной работе в школах Мангистауской области;

2007-2011 годы – руководитель отдела внутренней политики, отдела образования Мунайлинского района Мангистауской области. Последнее место работы - заместитель, исполняющий обязанности руководителя управления образования Мангистауской области;

С августа 2015 года - руководитель управления образования Мангистауской области.