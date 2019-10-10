Тастемирова Зейнеп Жумагалиевна
Руководитель управления образования Мангистауской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1990 году окончила
Алматинский педагогический институт иностранных языков по специальности
"учитель немецкого и английского языков".
ОПЫТ РАБОТЫ:
1990-2007 годы – учитель, заместитель директора по воспитательной работе в школах Мангистауской области;
2007-2011 годы – руководитель отдела внутренней политики, отдела образования Мунайлинского района Мангистауской области. Последнее место работы - заместитель, исполняющий обязанности руководителя управления образования Мангистауской области;
С августа 2015 года - руководитель управления образования Мангистауской области.