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Тасмаганбетов Марат Иманбаевич

Тасмаганбетов Марат Иманбаевич

Аким Петропавловска

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Кокшетавский сельскохозяйственный институт, Алматинский институт экономики и статистики. Имеет специальности: учёный агроном, экономист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал с 1994 года учётчиком бригады совхоза «Привольный» Рузаевского района Кокчетавской области;

1995-1998 годы — главный агроном совхоза «Западный» Целинного района Северо-Казахстанской области;

1998-2000 годы - директор ТОО «Западное Казахстан» Целинного района Северо-Казахстанской области;

2000-2006 годы — директор ТОО «Вест» района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области;

2006-2014 годы - возглавлял район имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области;

С 11 октября 2014 года назначен акимом города Петропавловска.



Тасмаганбетов Марат Иманбаевич
Тасмаганбетов Марат Иманбаевич
Аким Петропавловска
Персональная справка