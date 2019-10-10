Тасмаганбетов Марат Иманбаевич
Аким Петропавловска
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Кокшетавский сельскохозяйственный институт, Алматинский институт экономики и статистики. Имеет специальности: учёный агроном, экономист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал с 1994 года учётчиком бригады совхоза «Привольный» Рузаевского района Кокчетавской области;
1995-1998 годы — главный агроном совхоза «Западный» Целинного района Северо-Казахстанской области;
1998-2000 годы - директор ТОО «Западное Казахстан» Целинного района Северо-Казахстанской области;
2000-2006 годы — директор ТОО «Вест» района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области;
2006-2014 годы - возглавлял район имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области;
С 11 октября 2014 года назначен акимом города Петропавловска.