Тасмаганбетов Гани Мергалиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2005 успешно окончил Университет Шиншу в городе Нагано, Япония. Далее продолжил обучение в Университете Хитотсубаши в Токио.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал с 2007 года в Министерстве экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, где руководил Управлением международного сотрудничества и взаимодействия международными организациями Департамента международных отношений;



2008-2009 годы - консультант Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казах стан;



2009-2012 годы - трудился в Администрации Президента Республики Казахстан, где прошел путь от эксперта-консультанта, до заведующего сектором Центра стратегических разработок и анализа;



2012-2013 годы - заместитель Акима г. Актобе. Затем возглавил ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования Актюбинской области» в областном акимате;

2013-2015 годы - заместитель директора по экономическим вопросам Палаты предпринимателей г.Астаны;

С июля 2015 года - директор Палаты предпринимателей г.Астаны.



