Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1979 году окончил естественно-географический факультет Уральского педагогического института имени А. С. Пушкина (учитель географии и биологии).

Кандидат философских наук. Доктор политических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1973-1974 годы — тренер детско-юношеской спортивной школы села Махамбет Гурьевской области;

С 1979 года — учитель географии и биологии Махамбетской средней школы Гурьевской области;

С 1979 года — заведующий организационным отделом Махамбетского райкома ЛКСМ Казахстана, заведующий кабинетом комсомольской работы, заведующий отделом комсомольских организаций Гурьевского обкома ЛКСМ Казахстана;

1983-1985 годы — первый секретарь Гурьевского горкома ЛКСМ Казахстана;

1985-1986 годы — заведующий организационным отделом Гурьевского горкома Компартии Казахстана;

1986-1988 годы — первый секретарь Гурьевского обкома ЛКСМ Казахстана;

1988-1989 годы — заведующий отделом рабочей молодёжи, отделом социально-экономических проблем молодёжи ЦК ЛКСМ Казахстана, секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана;

1989-1990 годы — первый секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана;

1990-1991 годы – народный депутат Верховного Совета Казахской ССР;

1991-1993 годы — Председатель Государственного комитета Республики Казахстан по делам молодёжи;

1993-1995 годы — помощник Президента Республики Казахстан;

1995-1997 годы — заместитель Премьер-министра Республики Казахстан;

С 1997 года — заместитель Премьер-министра — министр образования и культуры Республики Казахстан;

С 1997 года — заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан — заведующий организационно-контрольным отделом Администрации Президента Республики Казахстан;

1998-1999 годы — первый помощник Президента Республики Казахстан;

1999-2000 годы — аким Атырауской области;

2000-2002 годы — заместитель Премьер-министра Республики Казахстан;

2002-2003 годы — Премьер-министр Республики Казахстан;

2003-2004 годы - Государственный секретарь РК;

В 2004 году был назначен руководителем Администрации Президента РК;

С декабря 2004 по апрель 2008 года— аким города Алматы;

С 4 апреля 2008 по 21 октября 2014 года — аким города Астана;

С 22 октября 2008 года — председатель Астанинского городского филиала НДП «Нур Отан»;

С 22 октября 2014 года по 13 сентября 2016 года - министр обороны РК;

С 13 сентября 2016 года - назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан.

С 3 февраля 2017 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Российской Федерации



