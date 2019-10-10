Тасбулатов Абай Болюкпаевич
Заместитель председателя Мажилиса Парламента
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1973 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева;
В 1983 году - Военную академию
имени М.В. Фрунзе.
Профессор, член-корреспондент Академии военных
наук Российской Федерации.
Доктор исторических наук, тема диссертации: «История подготовки профессиональных кадров Республики Казахстан в контексте теории и практики оборонной функции государства».
Академик Национальной Академии естественных наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1973-1980 годы - командир взвода, роты
Алма-Атинского общевойскового командного училища имени И.С. Конева;
1983-1991 годы - преподаватель, командир батальона курсантов, старший офицер кафедры тактики Алма-Атинского общевойскового командного училища имени И.С. Конева;
1991-1992 годы - начальник отдела ВУЗов и допризывной подготовки Государственного Комитета обороны Республики Казахстан;
1992-1997 годы - начальник Алма-Атинского общевойскового командного училища имени И.С. Конева;
1997-2002 годы - начальник Военной академии Вооруженных Сил Республики Казахстан;
2002-2006 годы - заместитель Министра обороны Республики Казахстан;
2006-2011 годы - командующий Республиканской гвардией Республики Казахстан;
В 2011 году - кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан»;
С 2012 года - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан V созыва;
С сентября 2015 года - заместитель председателя Мажилиса Парламента РК.
Государственные и международные награды: Ордена: «Данк» 2-ой степени (2004), «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-ей степени; Памятный знак «Тіл жанашыры» (26.07.2008).