Тасбулатов Абай Болюкпаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1973 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева;

В 1983 году - Военную академию имени М.В. Фрунзе.



Профессор, член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации.

Доктор исторических наук, тема диссертации: «История подготовки профессиональных кадров Республики Казахстан в контексте теории и практики оборонной функции государства».

Академик Национальной Академии естественных наук.





ОПЫТ РАБОТЫ:

1973-1980 годы - командир взвода, роты Алма-Атинского общевойскового командного училища имени И.С. Конева;

1983-1991 годы - преподаватель, командир батальона курсантов, старший офицер кафедры тактики Алма-Атинского общевойскового командного училища имени И.С. Конева;

1991-1992 годы - начальник отдела ВУЗов и допризывной подготовки Государственного Комитета обороны Республики Казахстан;

1992-1997 годы - начальник Алма-Атинского общевойскового командного училища имени И.С. Конева;

1997-2002 годы - начальник Военной академии Вооруженных Сил Республики Казахстан;

2002-2006 годы - заместитель Министра обороны Республики Казахстан;

2006-2011 годы - командующий Республиканской гвардией Республики Казахстан;

В 2011 году - кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан»;

С 2012 года - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан V созыва;

С сентября 2015 года - заместитель председателя Мажилиса Парламента РК.



Государственные и международные награды: Ордена: «Данк» 2-ой степени (2004), «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-ей степени; Памятный знак «Тіл жанашыры» (26.07.2008).



