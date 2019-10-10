Тараков Александр Юрьевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1983 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, журналист;



В 1993 году - Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, политолог.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1983-1988 годы - корреспондент, заведующий отделом газеты «Ленинская смена»;

1987-1991 годы - редактор отдела, заместитель главного редактора республиканского молодежного общественно-политического, литературно-художественного журнала «Арай-Заря»;

1991-1992 годы - заместитель главного редактора вестника ЦК КП Казахстана «Сухбат-Позиция»;

1992-1994 годы - обозреватель межгосударственной газеты «АЗиЯ»;

1994-2002 годы - заведующий отделом, первый заместитель главного редактора АО «Республиканская газета «Казахстанская правда»;

2002-2007 годы - вице-президент АО «Республиканская газета «Казахстанская правда»;

2007-2011 годы - президент АО «Республиканская газета «Казахстанская правда»;

2011-2014 годы - заместитель председателя правления акционерного общества «Республиканская газета «Казахстанская правда» - главный редактор газеты «Казахстанская правда»;

2014-2016 годы - председатель правления акционерного общества «Республиканская газета «Казахстанская правда»;

С сентября по декабрь 2016 года - заместитель председателя правления АО «Республиканская газета «Казахстанская правда»;

С 20 декабря 2016 года - директор республиканского государственного учреждения «Қоғамдық келісім» при президенте Республики Казахстан.

Награжден орденом «Курмет»(1999), медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Тыңға 50 жыл» (2004), «Астананың 10 жылдығы» (2008); лауреат премии Президента РК в области СМИ (2002). Автор нескольких книг.

Источник фото: сайт av.kaznu.kz