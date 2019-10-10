Тараков Александр Юрьевич
Директор РГУ «Қоғамдық келісім»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1983 году окончил Казахский государственный
университет им. С.М. Кирова, журналист;
В 1993 году - Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, политолог.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1983-1988 годы - корреспондент, заведующий отделом газеты «Ленинская смена»;
1987-1991 годы - редактор отдела, заместитель главного редактора республиканского молодежного общественно-политического, литературно-художественного журнала «Арай-Заря»;
1991-1992 годы - заместитель главного редактора вестника ЦК КП Казахстана «Сухбат-Позиция»;
1992-1994 годы - обозреватель межгосударственной газеты «АЗиЯ»;
1994-2002 годы - заведующий отделом, первый заместитель главного редактора АО «Республиканская газета «Казахстанская правда»;
2002-2007 годы - вице-президент АО «Республиканская газета «Казахстанская правда»;
2007-2011 годы - президент АО «Республиканская газета «Казахстанская правда»;
2011-2014 годы - заместитель председателя правления акционерного общества «Республиканская газета «Казахстанская правда» - главный редактор газеты «Казахстанская правда»;
2014-2016 годы - председатель правления акционерного общества «Республиканская газета «Казахстанская правда»;
С сентября по декабрь 2016 года - заместитель председателя правления АО «Республиканская газета «Казахстанская правда»;
С 20 декабря 2016 года - директор республиканского государственного учреждения «Қоғамдық келісім» при президенте Республики Казахстан.
Награжден орденом «Курмет»(1999), медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Тыңға 50 жыл» (2004), «Астананың 10 жылдығы» (2008); лауреат премии Президента РК в области СМИ (2002). Автор нескольких книг.
Источник фото: сайт av.kaznu.kz