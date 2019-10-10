Танысбаев Куат Муратович

ОБРАЗОВАНИЕ:

С 1993 по 1998 год – Казахский государственный аграрный университет. Товароведение непродовольственных товаров, инженер-товаровед

2002 – Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Юриспруденция, юрист

2011 – Российская академия государственной службы РФ при Президенте РФ. МРА – магистр по государственному и муниципальному управлению

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1998 по 2000 год – первый предпринимательский опыт, торговля и оказание услуг.

С октября 2000 по август 2001 года – ведущий инженер отдела складского хозяйства департамента материально-технического снабжения и клиринга, а затем заместитель начальника отдела материалов верхнего строения пути, дирекция материально-технического снабжения и клиринга РГП «Қазақстан Темір Жолы». Первый опыт работы в городе Астане. Первый опыт работы на государственной службе. После кризисные годы в новой и развивающейся столице.

С августа 2001 года по октябрь 2002 года – помощник министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, а также в связи с переходом министра на другую позицию помощник заместителя премьер-министра Республики Казахстан. На данную позицию Куат Танысбаев был отобран, пройдя общий конкурс. В период работы на этой позиции К.М. Танысбаев получил уникальный опыт работы над запуском крупнейших проектов для экономики страны.

С июня 2003 года по апрель 2004 года – директор представительства Тяньцзиньской (Китайской) корпорации по градостроительству в Республике Казахстан. Данный период деятельности дал первый крупный опыт ведения собственного дела. Компания активно развивалась и приняла участие в строительстве крупных объектов: пятизвездочного отеля «Пекин Палас» в Астане и крупной сети заправочных станций Sinooil и ее инфраструктуры по всему Казахстану, а также строительство Актюбинского газоперерабатывающего завода и строительство дорог. Также компанией были реализованы крупные проекты по строительству многоэтажного жилья в новом районе Астаны. Компания осуществляла промышленное и гражданское строительство, поставляла строительные материалы.

С мая 2004 года по декабрь 2008 года – директор ТОО «АзияСтройЭкспо». АзияСтройЭкспо – большая компания, которая вела различные объекты. В Астане были открыты рестораны, кафе и комплексы общественного питания. Высокое качество услуги и приемлемые цены позволили расширять присутствие бизнеса очень интенсивно, что обеспечило высокий уровень доходности предприятия. Также компания осуществляла поставку строительных материалов и оптовые поставки продуктов питания.

С февраля 2009 года по февраль 2010 года – председатель комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Изучив международную практику и оценив ресурсы, команда комитета провела определенную работу, после чего государство смогло получать существенный доход от объектов, которые ранее ничего, кроме затратной части, не имели. Также впервые в системе МЧС РК были внедрены принципы работы через государственно-частное партнерство.

С марта 2010 года по март 2012 года – советник министра индустрии и торговли Республики Казахстан.

С мая 2012 года по август 2013 года – председатель комитета туризма Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан. После перехода комитета в министерство и обозначения стратегических задач Правительством о необходимости системного развития туристской сферы К.М. Танысбаева назначили руководить вновь созданным комитетом. За период чуть более года комитет осуществил разработку концепции развития туристской отрасли страны до 2020 года, а также провел содержательную работу по систематизации знаний потенциальных точек развития страны. Были разработаны системные мастер-планы развития экологического, санаторно-оздоровительного, горнолыжного, исторического и курортного туризма. К разработке данных документов и карт развития были привлечены лучшие международные компании, а также всемирная туристская организация ЮНВТО. Помимо концептуальной части документов комитетом также был подготовлен комплекс мер по реализации стратегии, в том числе были созданы управления туризма в регионах и описан механизм создания национального оператора. Были внесены необходимые изменения в законодательство, разработаны комплексные меры по развитию въездного туризма, привлечению инвесторов и улучшению системы национальной статистики в области туризма. Также была определена концептуальная модель государственного регулирования и продвижения национального туристского продукта на основе международного опыта и потребностей отрасли.

С февраля 2012 года по август 2013 года – советник министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

С февраля 2014 года по февраль 2017 года – генеральный директор Ассоциации молодых предпринимателей Казахстана. После завершения деятельности на государственной службе К.М. Танысбаев снова вернулся к управлению бизнесом и параллельно занимался общественной деятельностью в Ассоциации молодых предпринимателей, которая была создана для развития малого и среднего бизнеса в сфере туризма и оказания услуг. Предприниматели, которые входили в ассоциацию, работали над внесением необходимых для улучшения бизнес-климата поправок в законодательство и участвовали во всех государственных комиссиях. Работа в ассоциации позволила с другой стороны оценить деятельность государственных органов, и накопленный опыт помог добиться консенсуса во взаимодействии государства и бизнеса. После ассоциация вступила в Национальную Палату предпринимателей «Атамекен».

С февраля 2017 года по март 2018 года – первый заместитель председателя правления «Астана-Зеленстрой». Предприятием был разработан системный план по озеленению города и подготовлен проект оформления столицы перед международной специализированной выставкой ЭКСПО-2017. Также были изменены подходы к оформлению города малыми архитектурными формами и новыми ландшафтными решениями. На базе «Астана-Зеленстрой» была создана техническая база, которая обеспечила высокое качество оформления города и долговечность зеленых насаждений.

С марта 2018 года – почетный президент Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов (КАГиР) при Казахстанской туристской ассоциации (КТА). Казахстанская туристская ассоциация (КТА) основана в мае 1999 года при поддержке Президента Республики Казахстан. КТА является некоммерческой, неправительственной организацией, республиканской отраслевой Ассоциацией. В состав КТА входят Казахстанская ассоциация гостиниц и ресторанов (КАГиР), туристские, страховые и авиакомпании, вузы и СМИ. Ассоциация стоит на защите интересов своих членов (сегодня их насчитывается более 270), осуществляет лоббирование и пропаганду туристской отрасли РК. КТА – удобная площадка для встреч, проведения различного рода мероприятий, научных исследований, образовательных программ, семинаров, проведения презентаций, маркетинговых исследований и так далее по темам туризма. Представители КТА находятся в городах Алматы, Астане, Актау, Усть-Каменогорске, Москве, Ташкенте, Шымкенте.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

С 2010 по 2015 год – исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат.

С 2003 года – председатель Попечительского Совета федерации муайтай Республики Казахстан.