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Такиев Мади Токешович

Такиев Мади Токешович

Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан

Родился 1 апреля 1978 года в с. Баканас, Балхашского района, Алматинской области, КазССР.

Образование:

В 1998 году окончил  Казахскую государственную академию управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»;

В 2005 году окончил  Гуманитарный университет им Д. Кунаева по специальности «Юриспруденция»;

В 2011 году окончил Международный университет бизнеса с присвоением степени «Магистр делового администрирования».

Трудовая деятельность:

С 1998 года по 2000 год - главный бухгалтер Института государства и права Министерства науки-Академии наук РК;

С 2000 года по 2008 год - инспектор, ведущий, главный налоговый инспектор, начальник отделов по работе с СМП, аудита Налогового комитета по г. Алматы;

С 2008 года по 2009 год - начальник отдела, управления администрирования акцизов Налогового департамента по Алматинской области;

С 2009 года по 2012 год - заместитель начальника налогового департамента по г. Алматы;

С 2012 года по 2013 год - начальник управления Налогового комитета МФ РК;

С 2013 года по 2014 год - директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики;

В 2014 году - главный эксперт Социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК;

С 2014 года по 2017 год - руководитель Департамента государственных доходов по Атырауской области;

С 2017 года по 2019 год - директор Департамента налогового контроля-и.о заместителя председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;

С 12 марта 2019 года – вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

Награды:

Медаль «Ерең еңбегі ушін», Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», Юбилейная медаль «Астана 20 жыл», Звание «Отличник налоговой службы».

Министерство национальной экономики РК
Такиев Мади Токешович
Такиев Мади Токешович
Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан
Персональная справка