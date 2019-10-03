Такиев Мади Токешович

Родился 1 апреля 1978 года в с. Баканас, Балхашского района, Алматинской области, КазССР.

Образование:

В 1998 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»;

В 2005 году окончил Гуманитарный университет им Д. Кунаева по специальности «Юриспруденция»;

В 2011 году окончил Международный университет бизнеса с присвоением степени «Магистр делового администрирования».

Трудовая деятельность:

С 1998 года по 2000 год - главный бухгалтер Института государства и права Министерства науки-Академии наук РК;

С 2000 года по 2008 год - инспектор, ведущий, главный налоговый инспектор, начальник отделов по работе с СМП, аудита Налогового комитета по г. Алматы;

С 2008 года по 2009 год - начальник отдела, управления администрирования акцизов Налогового департамента по Алматинской области;

С 2009 года по 2012 год - заместитель начальника налогового департамента по г. Алматы;

С 2012 года по 2013 год - начальник управления Налогового комитета МФ РК;

С 2013 года по 2014 год - директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики;

В 2014 году - главный эксперт Социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК;

С 2014 года по 2017 год - руководитель Департамента государственных доходов по Атырауской области;

С 2017 года по 2019 год - директор Департамента налогового контроля-и.о заместителя председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;

С 12 марта 2019 года – вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

Награды:

Медаль «Ерең еңбегі ушін», Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», Юбилейная медаль «Астана 20 жыл», Звание «Отличник налоговой службы».