Такенов Болат Долдаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт, Алматинский государственный университет им. Абая по специальностям — инженер-строитель, юрист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1980 по 1990 год — мастер участка, прораб СМУ«Заводстрой», главный инженер, начальник СМУ«Горстрой», треста«Талдыкурганпромстрой».

С 1990 по 1992 год — первый заместитель председателя Талды-Курганского горисполкома, заместитель главы городской администрации.

С 1992 по 1995 год — президент компании«Алатау-Холдинг».

С 1995 по 2001 год — генеральный директор Фонда областного регулирования экономического согласия(«ФОРЭС»).

С 2001 по 2005 год — заместитель акима Алматинской области.

С 2005 по 2008 год — президент АО «Международный центр приграничного сотрудничества«Хоргос».

С 2008 года — заместитель акима Алматинской области; советник акима Алматинской области.

С 2012 по 2018 год — председатель правления АО «Алатау» по развитию Алматинской области; советник акима Алматинской области.

С 19 февраля 2018 года - Руководитель Управления строительства Алматинской области

Выборные должности, депутатство: депутат Талдыкорганского областного маслихата(1994−1995); депутат сената Парламента Республики Казахстан 1-го созыва(1996−1999); депутат мажилиса Парламента Республики Казахстан 2-го созыва, член Комитета по финансам и бюджету, руководитель депутатской группы«Бірлік»(1999−2001).