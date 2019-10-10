Такамбаев Муратбек Шамилович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Омский ордена Ленина сельскохозяйственный институт им. С.М.Кирова по квалификации «экономист по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Начал свою трудовую деятельность в 1985 году.

С 1981 по 1985 годы - Студент Омского ордена Ленина сельскохозяйственного института им. С.М.Кирова.

С 1985 по 1986 годы - Ревизор - инспектор Омского областного финансового управления, г. Омск.

С 1986по 1989 годы - Старший ревизор-инспектор Омского областного финансового управления, г. Омск.

С 1989 по 1990 годы - Экономист 1 категории Омского областного финансового управления, г. Омск.

С 1990 по август 1990 года - Ведущий экономист Омского областного финансового управления, г. Омск.

С декабря 1990 года - Ведущий экономист отдела доходов бюджета финансов и денежного обращения Омского областного финансового управления, г. Омск.

С 1990 по 1992 год - Ведущий экономист финансов агропромышленного комплекса Омского областного финансового управления, г. Омск.

С 1992 по 1995 год - Начальник отдела госдоходов и налоговой политики Омского областного финансового управления, г. Омск.

В 1998 году - Заместитель начальника финансово-кредитного управления Министерства сельского хозяйства РК, г.Астана.

С сентября 1998 по март 1999 года - Заместитель директора департамента финансов Министерства сельского хозяйства РК, г.Астана.

С марта 1999 по июнь 1999 года -Заместитель директора Департамента финансов, кредитной и налоговой политики Министерства сельского хозяйства РК, г.Астана.

С 2005 по 2006 год - Заместитель начальника Акмолинского областного финансового управления, г.Кокшетау, Заместитель директора Департамента экономики и бюджетного планирования Акмолинской области, г.Кокшетау.

С 2006 по 2008 год - Директор департамента экономики и бюджетного планирования Акмолинской области, г.Кокшетау.

С 2008 по 2012 год - Начальник управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области, г.Кокшетау.

С августа 2012 года аким города Степногорска.

С 2015 года - руководитель аппарата акима Акмолинской области.





