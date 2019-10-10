Таджияков Галымжан Бисенгалиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2003 году с отличием окончил Казахскую государственную академию управления по квалификации«экономист-международник».

В 2008 году окончил Бизнес-школу университета Дарема с присвоением степени мастера делового администрирования.



ОПЫТ РАБОТЫ:

· 2002-2005 гг - Менеджер по работе с корпоративными клиентами АО «ABN AMRO Банк Казахстан» ;

· 2005-2007 гг - Начальник Управления финансовых институтов в АО «Каспи Банк»;

· 2008-2010 гг - Корпоративный директор, исполняющий обязанности Главы Нефтегазового сектора в АО «HSBC Банк Казахстан»;

· 2010-2012 гг - Младший Вице-президент в АО «Ситибанк Казахстан»;

· 2012-2016 гг - Управляющий директор Евразийского банка развития;

· 2016 -01.2018 гг - Управляющий директор по Проектному и корпоративному финансированию, член Комитета по управлению активами и пассивами АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» ;

· С января 2018 года - Заместитель председателя правления холдинга «Байтерек»;

· С 15 мая 2019 года - Председатель Правления, член Совета Директоров АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана».





Прочие должности:

- Член Совета директоров АО «Байтерек девелопмент» (с 02.2017);

- Председатель совета директоров Национального агентства по технологическому развитию (с 01.2018)

- 8 февраля 2018 года возглавил Совет директоров КИК

- 15 февраля 2018 года - вошел в совет директоров акционерного общества ФРП «Даму».



