Таджияков Ержан Бисенгалиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году окончил Казахскую государственную академию управления, экономист;

Fairleigh Dickinson University (New Jersey, 2000), Магистр (финансы).

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1994 году – АО «Казкоммерцбанк», бухгалтер-контролер управления бухгалтерского учета и отчетности;

1995-2000 годы – Народный банк Республики Казахстан, дилер управления дилинга Департамента казначейства;

2000-2001 годы – ЗАО «Халык-Инвест», менеджер проектов;

В 2001 году - главный специалист управления международных отношений ОАО «Наурыз Банк Казахстан»;

2001-2004 годы - главный менеджер, начальник управления, управляющий директор АО «Банк развития Казахстана»;

2004-2006 годы - вице-президент АО «Банк развития Казахстана»;

2007-2008 годы - управляющий директор - глава казначейства ENRC;

2008-2010 годы – АО «НК «Казахстан Темир Жолы», управляющий директор по финансам, член правления;

2010-2013 годы – ДБ АО «HSBC Банк Казахстан», управляющий директор, член правления;

2013-2016 годы – заместитель председателя правления - член правления АО «Цеснабанк»;

С 17 февраля 2016 года - первый заместитель председателя правления «Цеснабанка».

С апреля 2016 года - председатель правления АО «Цеснабанк».