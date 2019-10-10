Таджияков Бисенгали Шамгалиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1967 году окончил Алма-Атинский учетно-кредитный техникум по специальности «Кредитный инспектор»;

В 1972 году – Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит».





ОПЫТ РАБОТЫ:

1967-1968 годы – кредитный инспектор Эмбинского отделения Актюбинской области Госбанка СССР;

1968-1982 годы – ревизор, старший ревизор, старший экономист отдела финансирования капитальных вложений, начальник планово-экономического отдела Актюбинской областной конторы Госбанка СССР;

1982-1985 годы – заместитель управляющего Гурьевской областной конторы Госбанка СССР;

1985-1988 годы – управляющий, начальник управления Кызыл-Ординской областной конторы Госбанка СССР;

1988-1993 годы – первый заместитель председателя Казахского республиканского банка Госбанка СССР;

1993-1997 годы – первый заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан;

1996-1997 годы – исполняющий обязанности председателя правления ЗАО «Туранбанк»;

1997-1998 годы – председатель Налогового комитета министерства финансов Республики Казахстан;

1998-1999 годы – исполняющий обязанности министра государственных доходов Республики Казахстан - председатель Налогового комитета Республики Казахстан;

С февраля по апрель 1999 года – вице-министр государственных доходов Республики Казахстан;

С апреля 1999 по январь 2014 года – заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан;

2014-2016 год - председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан;



В апреле 2016 года - освобожден от должности председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

В разные годы входил в совет директоров ряда компании:

1997-1998 годы – председатель наблюдательного совета ЗАО «Банк Туран-Алем»;

В 1999 году – член совета директоров ОАО «KEGOC»;

2002-2006 годы – член совета директоров АО «Фонд развития малого предпринимательства»;

Кроме того, входил в совет директоров «Жилстройсбербанка Казахстана», «Государственного фонда социального страхования», «Казахстанского фонда гарантирования ипотечных кредитов».

Награжден орденами «Құрмет» (1996) и «Парасат» (2006), почетной медалью «Астана» (1998), юбилейными медалями «Казахстан Республиканың тәуелсіздігіне 10 жыл» (2003), «Тыңға 50 жыл» (2004), «Қазақстан темір жолына 100 жыл» (2004), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006).