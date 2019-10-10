Табылдиев Хисмет Бозанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1957 году после окончания средней школы им. С.Орджоникидзе г. Гурьева (ныне г. Атырау) поступил на историко-филологический факультет Казахского государственного университета им.С.М. Кирова, который окончил в 1962 году по специальности «История, литература».

ОПЫТ РАБОТЫ:

С октября 1963 г. работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, деканом Гурьевского педагогического института. В 1973 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему «Социалистік Гурьевтің тарихы».

В 1976 г. ВАКом Республики Казахстан было присвоено ученое звание доцента. С октября 1976 г. в течение 16 лет работал проректором по заочному обучению Гурьевского педагогического института.

С 27 мая 1991 г. до 2000 г. был первым ректором Атырауского государственного университета им.Х.Досмухамедова.

3 марта 2000 г. на сессии областного маслихата второго созыва был избран секретарем областного маслихата.

С 2003 г. по сентябрь 2008 г. работал заместителем главного редактора областной газеты «Атырау».

С 1 сентября 2008 г. работает советником ректора Атырауского государственного университета им.Х.Досмухамедова.

В 1992 г. ВАКом РК было присвоено ученое звание профессора. Итогом многолетних научных изысканий стала защита 7 ноября 1998 г. докторской диссертации на тему «Қазақстандағы сауатсыздықты жою: тарихи тәжірибе».

Автор публикаций в 12-томной энциклопедии «Үлкен Қазақ Кеңес энциклопедиясында», 3-томного сборника «Боздақтар», энциклопедии Атырауской области, монографиях «Ақтаңдақтар ақиқаты», «Құрманғазы», «Кіші жүз руларының тарихы мен шежіресі», «Сауатсыздықтан білім шыңына», «Сарайшық», «Қазақстанда сауатсыздықты жоюдың қиыншылықтары».

Кроме того, Х.Б.Табылдиев является автором более 200 научных трудов.

Многолетняя плодотворная работа Х.Б.Табылдиева отмечена высокими государственными наградами: медалями «Ветеран труда», «Ерен еңбегі үшін», «К 10-летию Казахстана», «К 10-летию Парламента Казахстана», «За заслуги в развитии науки Республики Қазахстан», «10 лет Ассоциации вузов Прикаспия», «60 років визволения Украіни від фашиствских загарбників (Украина)», почетными грамотами Министерства образования и науки РК, руководства города и области, нагрудными знаками «Отличник образования Республики Казахстан», «Почетный работник образования Республики Казахстан.

В 1997 г. избран академиком Академии общественных наук Республики Казахстан.

В декабре 1997 г. Х.Б.Табылдиеву было присвоено звание Почетного гражданина города Атырау, в 2006 г. – звание Почетного гражданина Курмангазинского района. Он является членом Союза журналистов Казахстана.

Депутат областного маслихата трех созывов, возглавлял постоянную комиссию областного маслихата по награждению.

В период 2001-2004 гг. руководил областным филиалом НДП «Нур Отан». Член областной ономастической комиссии, принимал участие в переименовании города Гурьева в Атырау, Эмбинского района в Жылыойский, других населенных пунктов.