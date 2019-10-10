Сыздыбеков Габит Абдимажитович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский государственный юридический университет по специальности юрист и Дипломатическую Академию МИД РФ по специальности «Международные отношения». Имеет дипломатический ранг Советник II класса. Владеет английским, турецким и французскими языками.











ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2004 по 2007 годы - работал атташе Службы государственного протокола, третьим секретарем Департамента Европы и Америки, вторым секретарем Канцелярии Министра иностранных дел РК.

С 2007 по 2011 годы - главный эксперт Секретариата Председателя Сената Парламента РК, заведующий отделом по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Аппарата Сената Парламента РК.

С 2011 по 2012 годы - начальник управления Департамента Азии и Африки МИД РК.

С 2012 по 2017 годы - советник Посольства РК во Франции.

С 2017 по 2018 годы - советник Департамента администрации и контроля МИД РК. Советник Председателя Сената в Парламент РК.

С 2018 по 2019 годы – руководитель Отдела по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Аппарата Сената Парламента РК.

С мая 2019 года – Посол по особым поручениям МИД РК.

С сентября 2019 года - назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сербия.

