Сыргабекова Асия Нарымановна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1982 году окончила КазГНУ им.С.М. Кирова, экономист, преподаватель политэкономии.

Кандидат экономических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1982-1984 годы - преподаватель кафедры политической экономии Жамбылского технологического института;

1984-1988 годы - аспирант Московского финансового института;

1988-1989 годы - преподаватель кафедры политической экономии Жамбылского технологического института;

1989-1991 годы - научный сотрудник, ст.научный сотрудник Института экономики АН КазССР;

1991-1992 годы - зав.сектором научно-консультативного центра при Фонде культурного, соц.и научно-техразвития КазССР;

1992-1994 годы - председатель регистрационной палаты АО «Республиканская строительная биржа «Казахстан»;

1994-1998 годы - финансовый директор АО «Алтын-Алма»;

1998 год - генеральный директор ТОО «Фирма «Алмэкс»;

1998-2002 годы - директор департамента финансов и экономического анализа,финансовый директор ЗАО «ННК «Казахойл»;

2002-2003 годы - управляющий директор по экономике и финансам ЗАО «НК «КазМунайГаз»;

2003 год - заместитель генерального директора ЗАО «КазТрансГаз» по экономике и финансам– первый заместитель генерального директора ЗАО «Intergas Central Asia»;

2003-2006 годы – первый заместитель председателя правления, председатель правления АО «Народный Банк Казахстана»;

С 2006 года – управляющий директор по экономике и финансам, финансовый директор АО НК «КазМунайГаз»;

26 марта 2010 года - избрана в Совет Директоров РД КМГ.



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