Сыдыков Серик Сламжанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил юридический факультет Казахского государственного университета имени С.М.Кирова.



ОПЫТ РАБОТЫ:

В Парламенте Республики Казахстан работает с 1995 года. Занимал должности консультанта, заведующего сектором Отдела правовой экспертизы, заместителя заведующего Отделом экспертизы, заведующего Административным отделом, заместителя Руководителя Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.

Награжден орденом «Құрмет», нагрудным знаком «Үздік мемлекеттік қызметші».

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