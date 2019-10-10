Сыдыков Нурлан Ерболатович
и.о. Руководителя Управления по вопросам молодежной политики г. Алматы
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2007 году окончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби, факультет журналистики, по специальности «Связь с общественностью».
ОПЫТ РАБОТЫ:
PR-менеджер Алматинского городского филиала «Республиканский штаб молодёжных трудовых отрядов «Жасыл Ел»;
Руководитель Алматинского городского филиала РШ МТО «Жасыл Ел»;
Работал в ассоциации молодежных общественных организаций города Алматы;
2007-2010 годы - руководитель ОЮЛ «Конгресс молодёжи Казахстана»;
Руководитель Исполнительного секретариата МК «Жас Отан» НДП «Нур Отан»;
2012-2015 годы - ответственный секретарь молодежного крыла «Жас Отан» партии «Нур Отан»;
С августа 2015 года - и.о. Руководителя Управления по вопросам молодежной политики г. Алматы.
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