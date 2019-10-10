Сыдыков Нурлан Ерболатович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2007 году окончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби, факультет журналистики, по специальности «Связь с общественностью».





ОПЫТ РАБОТЫ:

PR-менеджер Алматинского городского филиала «Республиканский штаб молодёжных трудовых отрядов «Жасыл Ел»;

Руководитель Алматинского городского филиала РШ МТО «Жасыл Ел»;

Работал в ассоциации молодежных общественных организаций города Алматы;

2007-2010 годы - руководитель ОЮЛ «Конгресс молодёжи Казахстана»;

Руководитель Исполнительного секретариата МК «Жас Отан» НДП «Нур Отан»;

2012-2015 годы - ответственный секретарь молодежного крыла «Жас Отан» партии «Нур Отан»;

С августа 2015 года - и.о. Руководителя Управления по вопросам молодежной политики г. Алматы.

Источник фото: nurotan.kz